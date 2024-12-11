Fatih'te iş yerinde yangın | Video
Fatih Doğramacı Sokak’ta 3 katlı bir binanın 1. katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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