Video Yaşam Fatih'te iş yerinde yangın | Video
Fatih'te iş yerinde yangın | Video

Fatih'te iş yerinde yangın | Video

11.12.2024 | 09:13

Fatih Doğramacı Sokak’ta 3 katlı bir binanın 1. katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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