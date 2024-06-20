Video Yaşam Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etti | VİDEO HABER
Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etti | VİDEO HABER

Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etti | VİDEO HABER

20.06.2024 | 19:56

Fatih'te parkta oynadıkları esnada bir çocuk ile kavga eden 7 yaşındaki çocuk, dün akşam saatlerinde gitmiş olduğu bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından darp edildi. Küçük çocuğun darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken öfkeli babanın küçük çocuğa karşı, "Seni öldürürüm, seni gebertirim" dediği duyuldu.

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