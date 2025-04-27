Fatma’ya bayramı çok gördüler | Video

İzmir Bayraklı'da bir ilköğretim okulu, kocaman bir skandalla anıldı. 7 yaşındaki bedensel engelli Fatma Karakuş, doğumundan beri verdiği hayat mücadelesine kendi günü olan 23 Nisan'da mola vermek istedi. Ancak arkadaşları eğlenirken ailesi, ona uygun bir koreografi hazırlanmadığını, dahası 'Siz çekilebilirsiniz.' diyen eğitimcilerinin olduğunu iddia etti. Yaşıtları eğlenirken engelli çocuk tekerlekli sandalyesinde, çekildiği bir köşede arkadaşlarını izledi. O anlar yürekleri sızlattı, tarifi olmayan görüntüler ortaya çıkardı.