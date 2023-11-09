Fenomen Özlem Lina Öz altınlarının imitasyon olduğunu kanıtlamaya çalıştı | Video
Haklarında çok sayıda iddia çıkan güzellik merkezi sahibi fenomen Özlem Öz, altınlarının imitasyon olduğunu iddia eden bir video çekti. Özlem Öz, ''Ne kadar çok merak eden olmuş sahte imitasyon altınlarımı'' notuyla paylaştığı videoda, ''Kusura bakmayın paylaştığım için, utanıyorum kendimden.'' dedi.
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