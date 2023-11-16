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Filistinli bebeklere iğrenç ifadeler kullanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video

Filistinli bebeklere iğrenç ifadeler kullanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video

16.11.2023 | 14:32

Eskişehir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dini değerlere, Filistin’de katledilen bebeklere ve Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki Yunus Esad K., kullandığı 'Balamir Atabey' kullanıcı adıyla sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere, Cumhurbaşkanı ile diğer devlet büyüklerine ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinli bebeklere hakaret içeren ve 'Arap soykırımı' çağrısı yapan paylaşımlar yaptı. Paylaşımların tespit edilmesinin ardından Yunus Esad K., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 'tehdit', 'şantaj', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet' ve 'kişisel verilerin hukuksuz ele geçirilmesi' gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Sosyal medya hesabım çalındı. Paylaşımları ben yapmadım" dediği öğrenildi.
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