Gaziantep'te husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Gaziantep'te husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden İzzet Balaman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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