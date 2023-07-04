Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale 4 saattir sürüyor | Video 04.07.2023 | 14:57 Gaziantep'te öğle saatlerine doğru başlayan fabrika yangınını söndürme çalışmaları 4 saattir devam ediyor. Fabrika yangınına 40 araçtan oluşan 90 itfaiye personeli müdahale ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sağlık ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikayı saran yangına müdahale etti.

YANGINA 40 ARAÇ İLE 90 İTFAİYE PERSONELİ MÜDAHALE EDİYOR

Yaklaşık 4 saattir yoğun şekilde devam eden ve yer yer küçük çaplı patlamalarında yaşandığı fabrika yangınına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı 40 araçtan oluşan 90 itfaiye personeli müdahale ediyor. Yangın nedeniyle fabrikanın depo kısmında bulunan çatı da tamamen çöktü.

DUMANDAN ETKİLENEN 10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.