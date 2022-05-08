Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Yenimahalle Mahalle Cebeci Caddesi ile Hekimsuyu Caddesinin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 36ES seferini yapan M.T idaresindeki 34 ZB 1254 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, 34 RL 0662 plakalı otomobil ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.