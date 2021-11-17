Video Yaşam Göçmen kaçakçılarına operasyon!
Göçmen kaçakçılarına operasyon!

Göçmen kaçakçılarına operasyon!

17.11.2021 | 17:00

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OTOMATİK OYNAT

Göçmen kaçakçılarına operasyon! 01:13
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Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yapan şüphelilere yönelik Bitlis merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Bitlis'in Tatvan ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 29 örgüt yöneticisi ve üyesini yakalamak için Bitlis merkez olmak üzere Batman, Siirt, Muş ve Van'da eş zamanlı olarak 255 güvenlik görevlisinin katılımıyla operasyon yapıldı.

20 GÖZALTI

Yapılan operasyon sonucu 29 şüphelinin 20'si yakalanarak gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanması çalışmalar başlatıldı. Operasyon kapsamında suç ve suç unsuru malzemelerin tespiti amacıyla, haklarında soruşturma yapılan şüpheli şahıslar, şüpheli şahıslara ait ev, işyeri ve eklentileri ile araçlarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarında; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gr kubar esrar ele geçirildi.

304 GÖÇMEN YAKALANDI

Güvenlik güçlerince 24 şüpheli organizatöre işlem yapılırken, 304 düzensiz göçmen yakalandı.

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