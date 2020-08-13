Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video
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Son dakika haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki düşü devam edecek mi? Uzmanlar, corona virüsü (Covid-19) aşısı hakkında olumlu açıklamaların gelmeye devem etmesi ile gram altın fiyatlarının düşmeye devam edebileceği uyarısında bulundu.
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