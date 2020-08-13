Video Yaşam Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video

Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video

Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video
13.08.2020 | 12:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video 01:21
Gözler 'Perseid meteor yağmuru' için gökyüzündeydi | Video 13.08.2020 | 12:54
Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı 13 Ağustos 2020 | Video 01:20
Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video 13.08.2020 | 12:43
Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video 01:37
Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video 13.08.2020 | 12:18
Son Dakika Haberi | Yalova'da feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 01:06
Son Dakika Haberi | Yalova'da feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 13.08.2020 | 12:17
Sivas'ta fırına ekmek almaya giden şahıs hayatını şokunu yaşadı | Video 00:30
Sivas'ta fırına ekmek almaya giden şahıs hayatını şokunu yaşadı | Video 13.08.2020 | 11:39
Son Dakika: Yüz yüze ve uzaktan eğitim başlangıç tarihleri belli oldu! Peki, ilkokul kayıtları ne zaman? | Video 03:47
Son Dakika: Yüz yüze ve uzaktan eğitim başlangıç tarihleri belli oldu! Peki, ilkokul kayıtları ne zaman? | Video 13.08.2020 | 10:53
İstanbul Güngören'de 100 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 07:24
İstanbul Güngören'de 100 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 13.08.2020 | 10:16
Son Dakika Haberi | Koronavirüsten koruyan yerli ve milli robot okulun kapısını kilitleyip... | Video 03:42
Son Dakika Haberi | Koronavirüsten koruyan yerli ve milli robot okulun kapısını kilitleyip... | Video 13.08.2020 | 09:46
Son Dakika Haberi | İzmir tren raylarına atlayan biri kişi hayatını kaybetti | Video 01:28
Son Dakika Haberi | İzmir tren raylarına atlayan biri kişi hayatını kaybetti | Video 13.08.2020 | 09:08
Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihini açıkladı | Video 05:06
Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihini açıkladı | Video 13.08.2020 | 09:33
Son Dakika Haberi | Bursa'daki vahşi cinayetin detayları kan dondurdu | Video 02:23
Son Dakika Haberi | Bursa'daki vahşi cinayetin detayları kan dondurdu | Video 13.08.2020 | 08:57
İstanbul Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı | Video 06:16
İstanbul Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı | Video 13.08.2020 | 07:51
Kayseri'de 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler | Video 05:43
Kayseri'de 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler | Video 13.08.2020 | 07:51
Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video 02:39
Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video 13.08.2020 | 07:51
Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video 03:20
Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video 13.08.2020 | 07:51
Elazığ'da saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık kamerada | Video 02:20
Elazığ'da saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık kamerada | Video 13.08.2020 | 07:51
İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 02:30
İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 12.08.2020 | 20:36
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 01:16
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 12.08.2020 | 18:31
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 00:50
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 12.08.2020 | 18:25
Polisin korona virüs uyarısına ‘Acele gitmemiz lazım’ yanıtını verdi | Video 01:35
Polisin korona virüs uyarısına ‘Acele gitmemiz lazım’ yanıtını verdi | Video 12.08.2020 | 18:25

Son dakika haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki düşü devam edecek mi? Uzmanlar, corona virüsü (Covid-19) aşısı hakkında olumlu açıklamaların gelmeye devem etmesi ile gram altın fiyatlarının düşmeye devam edebileceği uyarısında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
GRAM ALTIN ÇEYREK ALTIN ANLIK GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA