Güngören'de düğün konvoyundaki motosikletli magandalar kamerada

GÜNGÖREN'de, düğün konvoyundaki motosiklet sürücüleri yolu kapatarak patinaj çekti, ortalığı toz dumana kattı. Çevredekilerin tepkisi üzerine yüksek ses çıkararak uzaklaşan düğün konvoyunun o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damadın arkadaşları motosikletlerle yolu keserek düğün konvoyunun önüne geçti. Ardından motosiklet yolda patinaj çekerek lastiklerden duman çıkarttı. Diğer sürücüler, yolun toz duman içinde kalmasına tepki gösterdi. Tepkilere rağmen düğün konvoyu yüksek ses çıkarıp, kornalarla çevreye rahatsızlık vermeye devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin uzun süre patinaj çektiği, damadın arkadaşlarını alkışladığı görüldü. Konvoy yüksek ses çıkararak gözlerden kayboldu.