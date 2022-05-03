Hadise konserinde evlendiğini milyonlara böyle duyurdu! "Bu anımızı çok özel yaşamak istedik" | Video

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan Cumartesi günü Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız süprizbir şekilde nikah masasına oturmuştu. Dün akşam Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek hayranlarını sevindirdi.