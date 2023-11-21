Video Yaşam Hatay'da yarım ay görsel şölen sundu
Hatay'da yarım ay görsel şölen sundu

Hatay'da yarım ay görsel şölen sundu

21.11.2023 | 19:43

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geceyi aydınlatan yarım ay seyri görsel şölen oluşturdu.

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