Video Yaşam Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video
Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video

Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video

03.03.2024 | 08:32

Hatay’da durdurulan 2 araçta 620 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Hava tankının içerisindeki uyuşturucu hapları polis köpeklerinin bulduğu anlar böyle görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay'da polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 01 Mart tarihinde Hassa ilçesi AşağıKarafakılı kavşağı üzerinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada; 620 bin captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan A.Y ile M.A hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. Şahıslar, sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis köpeğinin hava tankının içerisine gizlenmiş olan hapları bulduğu ve şahıslarla ekipler arasında gecen kovalamacaysa kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ÇEMBER-13’ Operasyonları’nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video 01:17
ÇEMBER-13’ Operasyonları'nda 3 bin 765 firari yakalandı | Video 03.03.2024 | 09:03
Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video 01:23
Hava tankının içerisindeki uyuşturucuları, polis köpeği buldu | Video 03.03.2024 | 08:32
Sultangazi’de doğalgaz patlaması! Çocuklar ateş yakıyordu | Video 04:29
Sultangazi’de doğalgaz patlaması! "Çocuklar ateş yakıyordu" | Video 03.03.2024 | 08:32
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01:49
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı | Video 03.03.2024 | 08:32
Kartal’da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı 04:44
Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı 03.03.2024 | 00:09
Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı 02:49
Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı 02.03.2024 | 21:40
Sultangazi’de doğal gaz patlaması: Bölgeden alevler yükseldi 00:14
Sultangazi'de doğal gaz patlaması: Bölgeden alevler yükseldi 02.03.2024 | 21:20
Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video 00:26
Gaziantep’te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı | Video 02.03.2024 | 16:39
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 00:43
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 02.03.2024 | 14:36
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 00:50
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 02.03.2024 | 14:32
Gölbaşı’nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 00:10
Gölbaşı'nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 02.03.2024 | 14:21
Aynı ilde ikinci piton vakası! 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu | Video 00:14
Aynı ilde ikinci piton vakası! 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu | Video 02.03.2024 | 14:25
Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:34
Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama | Video 02.03.2024 | 14:16
Bartın’da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:10
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 02.03.2024 | 13:25
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 03:44
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 02.03.2024 | 13:07
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 00:52
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 02.03.2024 | 13:09
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 03:48
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 02.03.2024 | 13:05
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 00:30
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 02.03.2024 | 13:05
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 01:06
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 02.03.2024 | 11:47
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02:04
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02.03.2024 | 11:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA