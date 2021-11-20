Helikopterden tespit edildiler! 37 sürücüye 7 bin 368 lira ceza...

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İstanbul’da helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı. Trafik kurallarını ihlal eden 37 araç sürücüsüne yedi bin 368 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Avrupa Yakası'nda helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Trafik kurallarını ihlal eden 37 araç sürücüsüne toplamda yedi bin 368 lira cezai işlem uygulandı. O anlar polis kameralarına yansıdı.