Hemşireler, deprem anında kendi canlarını hiçe saydı! Yeni doğan bebekleri böyle tuttular | Video
Gaziantep'teki bir hastanede görev yapan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, elleriyle içerisinde bebek bulunan kuvözleri tuttu.
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