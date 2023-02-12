Video Yaşam Hemşireler, deprem anında kendi canlarını hiçe saydı! Yeni doğan bebekleri böyle tuttular | Video
Hemşireler, deprem anında kendi canlarını hiçe saydı! Yeni doğan bebekleri böyle tuttular | Video

Hemşireler, deprem anında kendi canlarını hiçe saydı! Yeni doğan bebekleri böyle tuttular | Video

12.02.2023 | 09:35

Gaziantep'teki bir hastanede görev yapan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, elleriyle içerisinde bebek bulunan kuvözleri tuttu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler, Devlet Nizam Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarınada yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda panik yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olarak dobebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu. Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememsi için yoğun çaba harcadı.

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