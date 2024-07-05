Herkes onu hacca gitti sandı, 'Gaspçı Hüseyin' hapisten çıktı | Video
Gerçekleştirdiği gasp sonrasında '4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor' diyerek ünlenen Hüseyin Taşkıran, son günlerde sosyal medyada ünlenen bir şahsın kendisinin yerine geçen bir dolandırıcı olduğunu, ona itibar edilmemesi gerektiğini, şikayetçi olacağını söyleyerek "Aha dayıya sorun gerçek gaspçı Hüseyin benim" dedi.
"BEN CEZAEVİNDEYKEN YERİME GEÇMİŞ, MİLLETİ DOLANDIRIYOR"
Kendisinin yerine geçerek para kazanan şahıstan cezaevinde olduğu esnada haberi olduğunu anlatan Hüseyin Taşkıran, "Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı. Benim üzerimden para kazanıyor. Ben cezaevinde olduğumdan dolayı benim yerime geçmiş. Milleti dolandırıyor. Ben buradan hayranlarıma sesleniyorum, bu dolandırıcıya inanmamaları lazım. Kendini 'Yaso' olarak tanıtan şahsa da sesleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.
Niğde'de de ceza infaz kurumunda cezasını tamamlamayı heyecanla beklediğini belirten Taşkıran, "11 günlüğüne izne çıktım. Cezam tamamen bitip de çıktığımda yeni skeçler yapacağım. Buradan hayranlarıma sesleniyorum, beni takip etmelerini diliyorum. Allah nasip eder de çıkarsam da, gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim" şeklinde konuştu.
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