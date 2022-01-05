Video Yaşam Hırsıza kapıyı kendi elleriyle açtılar | Video
Hırsıza kapıyı kendi elleriyle açtılar | Video

Hırsıza kapıyı kendi elleriyle açtılar | Video

05.01.2022 | 11:16

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Osmaniye'de apartmanların bodrum katlarından oto malzemesi ile gıda ürünleri çalan hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı. Pazar arabasını çalan şahıs binadan çıkarken iki görevlinin hırsızlık şüphelisini apartman sakini sanarak kapıyı açıp tutması, kameraya yansıdı.

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