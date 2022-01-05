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OTOMATİK OYNAT
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Hırsıza kapıyı kendi elleriyle açtılar | Video 05.01.2022 | 11:16
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Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu | Video 05.01.2022 | 10:06
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SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 05.01.2022 | 08:49
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Ankara'da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 05.01.2022 | 08:48
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Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 05.01.2022 | 08:46
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Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video 05.01.2022 | 08:45
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Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı | Video 05.01.2022 | 08:41
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Otomobil karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 23:13
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Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
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Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
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Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
Osmaniye'de apartmanların bodrum katlarından oto malzemesi ile gıda ürünleri çalan hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı. Pazar arabasını çalan şahıs binadan çıkarken iki görevlinin hırsızlık şüphelisini apartman sakini sanarak kapıyı açıp tutması, kameraya yansıdı.