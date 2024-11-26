Video Yaşam Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video

Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video

26.11.2024 | 15:34

Çanakkale'de husumet yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak öldürülen C.K. (34) hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 kilometre kaçan 2 şüpheli, 2 pompalı tüfek ve kaçtıkları araç ile polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre işyerine gelen Ş.Ç.K., B.K. ile C.K. (34) arasından husumet yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle C.K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu C.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheliler Ş.Ç.K., B.K. olay yerinden 17 AGD 464 otomobil ile kaçtı. Kovalamaca sonrası Ş.Ç.K. ve B.K. kaçarken Lapseki ilçesine bağlı Umurbey kavşağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. C.K.'nın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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