İBB Karadeniz’i böyle kirletiyor! "Burası Karadeniz değil foseptik denizi" | Video
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İBB yönetimi İstanbul’un su kaynaklarını ve denizlerini kirletmeye devam ediyor. Haliç, Riva Deresi, Ayamama deresi, Bekar Deresi, Aydos gölü, Göksu deresi, Küçükçekmece gölü, Elmalı Barajı ve Kağıthane Deresi gibi su kaynakların zehirlenmesinin ardından Karadeniz’e dökülen Kolağa Deresi de kanalizasyon sularına teslim edildi. Karadeniz’e gönderilen atık sular bölge halkını ise isyan ettirdi: "Ne çay içebiliyoruz ne kokudan durabiliyoruz. Defalarca başvurduk. AK Parti döneminde bölge için planlanan atık su tesisi projesini gösteriyorlar. Ancak 3 yıldır bir çivi çakılmadı, burası leş gibi oldu. Burası Karadeniz değil foseptik denizi"