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İETT şoförü ile yolcular arasında

İETT şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışması kamerada | Video

03.03.2024 | 12:29

Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında şoförün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini iddia eden yolcular şoföre saldırmaya çalıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bir yolcuda yaşananlar karşısında panik atak geçirdi.

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Arnavutköy - Mecidiyeköy seferini yapan 336 M numaralı otobüsünün dünki seferinde iddiaya göre kapasitesi dolan otobüse daha fazla yolcu almaya çalışan şoför ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Bir kaç durak devam eden ağız dalaşında, şoförün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini iddia eden bazı yolcular şoföre saldırmak istedi. Yaşanan gerginlik nedeniyle sefere devam etmeyen otobüs şoförü otobüsü durdurdu. Yolcular ve şoför arasında tartışma devam ederken bazı yolcular otobüsten inmek istedi. Kapıları açmayan şoför ile diğer yolcular arasında da tartışmalar başlayınca otobüste bulunan bir kadın panik atak geçirdi. Yaşanan tartışma anları ve kadının atak geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
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