İişçilerin kaldığı konteynere pikapla böyle daldı | Video 03.08.2025 | 14:00 İstanbul Bağcılar'da iddiaya göre süratli bir şekilde cadde seyir halinde olan pikap kontrolden çıkarak 6 inşaat işçisinin kaldığı prefabrik konteynere çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan 44 HF 202 plakalı pikap kontrolden çıkarak içerisinde 6 inşaat işçisinin bulunduğu prefabrik konteynere girdi. Kazada 1 işçi yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken konteynerde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikabın hızla gelişi ve virajı alamayarak konteynere çarptığı anlar yer aldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken konteynere giren aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.