İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti | Video
Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar iş yeri ve otomobile isabet etti.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden K.C.'nin Selçuk 25. Sokak'taki ikametinde arama yaptı. Evin müştemilat ve bodrum kısmında bir otomatik av tüfeği ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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