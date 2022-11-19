Video Yaşam İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video

İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video

19.11.2022 | 16:20

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Burdur’da alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaye dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Olay bugün öğle saatlerinde Konak mahallesi İstasyon caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre O.Ç (36) ye ait iş yerine gelen Ş.A. (49) ile Şeyhmus Bakış (33) çıkan tartışmada iş yeri sahibi O.Ç tarafından silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Şeymuş Bakış ile Ş.A Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şeyhmus Bakış hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.A. nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde yakalanan O.Ç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken konu hakkında soruşturma başlatıldı.

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