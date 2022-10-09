İkiye bölünen araçtan sağ çıktı | Video

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Kartal sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki ağaca çarparak, karşı şeride geçti. İkiye bölünen otomobil sürücüsüFurkan Ballıkaya (22) yaralandı.
Kazayı göre İhsan Derse, "Karşı tarafta hızını alamadı ağaca çarparak, buraya uçtu. Ağaca çarpması ile birlikte ikiye bölündü. Sürücü içinden yürüyerek çıktı. Elinde ve yüzünde kan vardı. Bu otomobilden sağ çıktı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.