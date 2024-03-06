İnternetten tanıştığı çocuklara tecavüz ve şantaj iddiası | Video
Adana’nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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