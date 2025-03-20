İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video
Mersin'de motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyona 9 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da operasyonda ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla polisleri tebrik etti.
BAKAN YERLİKAYA:"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da operasyonda ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerimizce akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal, olay anında kullanılan kask ve motosiklet ile birlikte 9 şüpheli yakalandı. Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerimi kullandı.
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