Video Yaşam İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video
İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video

İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video

20.03.2025 | 13:55

Mersin'de motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyona 9 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da operasyonda ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla polisleri tebrik etti.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, özellikle akşam saatlerinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine polis, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda9 şüpheli yakalandı. Olay da kullanılan motosikletler ve kasklarla birlikte çok sayıda dijital materyalde ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülürken olay anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

BAKAN YERLİKAYA:"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da operasyonda ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerimizce akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal, olay anında kullanılan kask ve motosiklet ile birlikte 9 şüpheli yakalandı. Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerimi kullandı.

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