Video Yaşam Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video
Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video

Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video

02.05.2025 | 16:02

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan Keçiborlu turizme ait yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yolcu yaralandı.

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Kaza saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere ait Isparta'dan Keçiborlu istikametine giden 32 K 0342 plakalı Keçiborlu Turizme ait yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçerek devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk ediliyor.
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