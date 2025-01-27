İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın
İstanbul Beyoğlu Asmalımescit'te bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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