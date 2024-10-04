Video Yaşam İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada
İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada

İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada

04.10.2024 | 08:34

İstanbul Beyoğlu'nun arka sokaklarında kaydedilen görüntüler var sırada. İki şehir eşkıyası, evine giden genç kıza kabusu yaşattı. Etrafa aldırış etmeden taciz etmeye kalktılar! Bakın sonrasında neler yaşandı?

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