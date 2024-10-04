İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada
İstanbul Beyoğlu'nun arka sokaklarında kaydedilen görüntüler var sırada. İki şehir eşkıyası, evine giden genç kıza kabusu yaşattı. Etrafa aldırış etmeden taciz etmeye kalktılar! Bakın sonrasında neler yaşandı?
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