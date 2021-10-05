İstanbul Esenler'de eşini rehin alan sanıktan 'Canavar' açıklaması

İstanbul Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darbederek rehin alan, iş arkadaşını da yaraladığı gerekçesiyle 61 yıla kadar hapsi istenen sanık İbrahim Halil Gümüşçü (35), "Ben ateş ettim ama o an ben ben değildim. Öldürme kastım yoktu. İddianamede canavarmışım gibi cezalandırılmam istenmiş. Ben suçtan ve suçludan uzak duran bir insanım. Çok pişmanım. Boşanmam ve psikolojik sıkıntım nedeniyle yaşadığım anlık bir olaydır" dedi. Sanığın eski eşi Yaprak Daşdemir de olay günü darbedildiğini anlatarak, "Şikayetçi değilim. Çünkü dayanamıyorum. İlkinde şikayetçi oldum beni öldürmeye kalktı" diye konuştu. Mahkeme, sanığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusunda adli tıptan rapor aldırılmasını karar verdi.