Video Yaşam İstanbul Gaziosmanpaşa'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da
27.05.2021 | 10:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 02:17
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 27.05.2021 | 11:49
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 00:50
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 27.05.2021 | 11:36
İstanbul Gaziosmanpaşa'da İnsanlık ölmüş dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 03:12
İstanbul Gaziosmanpaşa'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 27.05.2021 | 10:59
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 02:56
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 27.05.2021 | 10:44
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 12:09
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 27.05.2021 | 11:04
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 02:20
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 27.05.2021 | 10:53
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 01:20
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 10:53
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 02:44
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 27.05.2021 | 10:15
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı | Video 01:03
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı | Video 27.05.2021 | 10:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı Öldürüp... 12:09
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı "Öldürüp..." 27.05.2021 | 10:27
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı | Video 01:24
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı | Video 27.05.2021 | 09:45
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü | Video 00:55
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü | Video 27.05.2021 | 09:45
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını | Video 00:33
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını | Video 27.05.2021 | 09:45
Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video 02:45
Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video 27.05.2021 | 09:21
Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı 03:10
Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı 27.05.2021 | 08:33
İstanbul Kadıköy'de hastanede kadın cinayeti 02:34
İstanbul Kadıköy'de hastanede kadın cinayeti 27.05.2021 | 08:31
Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü 00:47
Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü 27.05.2021 | 08:36
Mersin’de ’Süper Ay' görsel şölen yaşattı | Video 01:17
Mersin’de ’Süper Ay' görsel şölen yaşattı | Video 27.05.2021 | 08:27
Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video 00:35
Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video 27.05.2021 | 08:27
'Süper ay' seyrine doyumsuz manzara oluşturdu 00:37
'Süper ay' seyrine doyumsuz manzara oluşturdu 27.05.2021 | 08:36

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, çöpten çıkartılan bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından tespit edilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Barboros Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın gece saatlerinde doğum yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla doğurduğu bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı. Evine yakın bulunan çöp konteynera yaklaşan kadın, yeni doğan bebeğini çöpün içine attı. Çevredeki vatandaşlar, çöpten ağlama seslerini duyması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.


O ANLAR KAMERADA
Kadının yeni doğan bebeğini çöpe attığı o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, elindeki bezlere sarılı çocuğu çöpe attığı ve ardından yavaş adımlarla evine doğru gittiği görülüyor.


BİR BAKTIK BEBEK VAR
Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, Sabah burada oturuyorduk çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor tanıyoruz. Neden attığını bilmiyoruz herhalde babasından korktuğu için çöpe atmış dedi.


ÇOCUK YAŞIYORDU
Murat Çanakbulut ise, Öğle saatlerinde parkta oturuyorduk. Polisler geldi. Nasıl böyle bir şey yapar biz anlamadık. Bebeği çöpe atma sebebini herkes farklı söylüyor. Bazıları ailesi bilmediği için bunu yaptığını söylüyor. Kimisi bakma durumu olmadığı için yaptı, kimi de babasından korktuğu için yaptığını söylüyor derken bir başka mahalle sakinini ise, Ağlama sesi duyduk polisi aradık. Çocuğu biz oradan çıkarttık. Çocuk yaşıyordu. Polisler direkt aldı götürdü ifadesini kullandı.


KADIN İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri tarafından tespit edilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA