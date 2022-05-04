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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Şişli'de alev alev yanan otomobil kamerada 04.05.2022 | 09:25
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Ankara’da başından silahla vurulmuş kadının cansız bedenine ulaşıldı | Video 04.05.2022 | 09:23
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Çaldığı taksi ile 5 araca çarptı | Video 04.05.2022 | 09:20
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Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı | Video 04.05.2022 | 01:25
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Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 03.05.2022 | 20:15
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Bodrum’da yangın paniği! Konteynerdeki yangın, araçlara sıçradı! | Video 03.05.2022 | 17:51
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Eskişehir yağmur ve doluya teslim | Video 03.05.2022 | 17:50
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Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu | Video 03.05.2022 | 16:43
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Niğde’de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 03.05.2022 | 17:06
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Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03.05.2022 | 16:25
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Yalova kent merkezinde gri balıkçıl şaşkınlığı | Video 03.05.2022 | 15:23
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Son üç günde 204 düzensiz kaçak göçmen yakalandı | Video 03.05.2022 | 15:37
İstanbul Şişli'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.