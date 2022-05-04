Video Yaşam İstanbul Şişli'de alev alev yanan otomobil kamerada
İstanbul Şişli'de alev alev yanan otomobil kamerada

İstanbul Şişli'de alev alev yanan otomobil kamerada

04.05.2022 | 09:25

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Şişli'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 01: 00 sıralarında, Mecidiyeköy Mahallesi Galata deresi Caddesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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