Video Yaşam İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma kamerada
İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma kamerada

İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma kamerada

02.10.2024 | 13:03

İstanbul Şişli'de taksi şoförü ve kadın yolcu arasındaki ücret tartışması çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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