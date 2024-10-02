İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma kamerada
İstanbul Şişli'de taksi şoförü ve kadın yolcu arasındaki ücret tartışması çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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