Video Yaşam İstanbul Valiliği duyurdu! Şile'de okullar tatil edildi | Video
İstanbul Valiliği duyurdu! Şile'de okullar tatil edildi | Video

İstanbul Valiliği duyurdu! Şile'de okullar tatil edildi | Video

19.11.2023 | 16:40

Yoğun yağış nedeniyle Şile'de eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

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