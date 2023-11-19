İstanbul Valiliği duyurdu! Şile'de okullar tatil edildi | Video

Yoğun yağış nedeniyle Şile'de eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.