Video Yaşam İstanbul'da eşine ve yanında gördüğü adama saldıran koca kamerada!
İstanbul'da eşine ve yanında gördüğü adama saldıran koca kamerada!

İstanbul'da eşine ve yanında gördüğü adama saldıran koca kamerada!

05.10.2024 | 13:17

İstanbul Mecidiyeköy'de 9 gün yanında çalıştığı patronundan yevmiyesini almak için AVM'ye gelen kadın, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu, kendisini takip eden eşi tarafından saldırıya uğradı. Hem boşanma aşamasındaki eşine hem de patronuna saldıran şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 15 Ağustos'ta Mecidiyeköy'de AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yıldır şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Seyithan Taş'a (40) boşanma davası açan ve 2 yıldır ayrı yaşayan iki çocuk annesi Gülli Taş (33), Kazım A.'den iş istedi. 9 gün boyunca Kazım A.'nın yanında çalışan kadın iş bitimi, banka hesabının bloke olması nedeniyle yevmiyesini elden almak istedi.

EŞİNİ TAKİP EDİP AVM'DE SALDIRDI

Olay günü Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde oturduğu evinden çıkan kadın, patronu Kazım A. ile buluşmak için Mecidiyeköy'deki AVM'ye geldi. Burada ortak alandaki masada oturan kadın, patronundan 9 günlük yevmiyesini aldı. Gülli Taş tam kalkacağı sırada kendilerini cep telefonu ile kayda alan kocası Seyithan Taş tarafından saldırıya uğradı. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı.

SALDIRGAN KOCA SERBEST BIRAKILDI

Etrafa küfür ve tehditler savuran Seyithan Taş ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülli Taş kendisine saldıran eşinden şikayetçi olurken, emniyette ifadesi alınarak 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılan Seyithan Taş, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR'

Gülli Taş , "Eşim Seyithan Taş 17 yıldır bana şiddet uyguluyor. Bu nedenden dolayı 2 senedir ayrılma aşamasındayız. Beni takip ediyor darbediyor, gittiğim iş yerlerini basıyor. Bütün işlerimden ediyor. Çocuklarımı darbedip annesi yaptı diyor. Geçici velayeti ona verilen çocuğumla görüşmeme engel oluyor. Birçok davadan yargılanıyor. Sadece ifadesi alınıp bırakılan bu şahıs beni öldürmekle tehdit ediyor. Kızımı arayıp anneni öldüreceğim, annen dışarıya çıktığı zaman haber ver diyor. Önünü kesiyor" dedi.

'YEVMİYEMİ ALMAYA GİTTİM, DARBETTİ'

Gülli Taş "En son çalıştığım işyerinden paramı almak için gittiğim yerde görüştüğüm şahısla aramda bir şey olduğumu düşünüp, şahsı ve beni darbediyor. Adam sadece 9 günlük yevmiyemi verdi. Bu şahıs kaçırdığı mallarda olan hakkımdan feragat etmemi istiyor. Ben devletimden sadece çocuklarımı ve güzel bir iş istiyorum. Çünkü girdiğim her işten adam çıkmamı sağlıyor. Gidip onlara iftira atıp beni de darp ediyor" ifadelerini kullandı.

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