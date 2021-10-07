Video Yaşam İstanbul'da İETT araçları art arda arızalanmaya devam ediyor
İstanbul'da İETT araçları art arda arızalanmaya devam ediyor

İstanbul'da İETT araçları art arda arızalanmaya devam ediyor

07.10.2021 | 12:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü 00:55
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü 07.10.2021 | 12:15
İstanbul’da İETT araçları art arda arızalanmaya devam ediyor 00:10
İstanbul'da İETT araçları art arda arızalanmaya devam ediyor 07.10.2021 | 12:13
Kadıköy D-100 karayolunda tehlikeli anlar pes dedirtti 01:08
Kadıköy D-100 karayolunda tehlikeli anlar pes dedirtti 07.10.2021 | 11:46
Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı 02:12
Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı 07.10.2021 | 11:42
SON DAKİKA. Müge Anlı’da canlı yayında şok itiraflar Geceleri kadın kıyafeti giyip... Cinayeti o işledi 12:07
SON DAKİKA. Müge Anlı'da canlı yayında şok itiraflar "Geceleri kadın kıyafeti giyip... Cinayeti o işledi" 07.10.2021 | 10:50
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video 00:33
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video 07.10.2021 | 11:40
İstanbul Şişli’de AVM’de kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı 00:30
İstanbul Şişli'de AVM'de kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı 07.10.2021 | 10:16
Evde ek iş vaadiyle 60 bin lira dolandırıldı | Video 05:11
Evde ek iş vaadiyle 60 bin lira dolandırıldı | Video 07.10.2021 | 11:27
Laleli’de sokak ortasında 3 milyon dolarlık gasp girişimi kamerada | Video 03:06
Laleli'de sokak ortasında 3 milyon dolarlık gasp girişimi kamerada | Video 07.10.2021 | 11:28
Çalınan Malaklı köpeğini bulanı altınla ödüllendirecek 04:52
Çalınan Malaklı köpeğini bulanı altınla ödüllendirecek 07.10.2021 | 11:19
Muğla’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada 00:47
Muğla'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada 07.10.2021 | 11:23
Artvin’de seyir halindeki araç birdenbire alev aldı 00:52
Artvin’de seyir halindeki araç birdenbire alev aldı 07.10.2021 | 11:03
‘Okula gidiyorum’ diye evden çıktı, 6 gündür haber alınamıyor 04:46
‘Okula gidiyorum’ diye evden çıktı, 6 gündür haber alınamıyor 07.10.2021 | 10:22
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ekim 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı’da şok cinayet itirafı Gece kadın kıyafeti giyip... 12:07
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Ekim 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı "Gece kadın kıyafeti giyip..." 07.10.2021 | 10:42
Şişli’de görünmez kaza: Kadının tuttuğu korkuluk kopunca aşağıya düştü | Video 03:04
Şişli'de görünmez kaza: Kadının tuttuğu korkuluk kopunca aşağıya düştü | Video 07.10.2021 | 10:03
Kastamonu’da toptancı halinde çıkan yangın korkuttu 00:26
Kastamonu'da toptancı halinde çıkan yangın korkuttu 07.10.2021 | 09:57
Kaza yapan sürücü: “Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin” | Video 01:57
Kaza yapan sürücü: “Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin” | Video 07.10.2021 | 10:03
Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 00:41
Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 07.10.2021 | 09:48
Uludağ’dan sonbaharda tablo gibi görüntüler | Video 05:20
Uludağ’dan sonbaharda tablo gibi görüntüler | Video 07.10.2021 | 09:44
Okul çıkışı kızlar birbirine girdi, o anlar kamerada | Video 01:43
Okul çıkışı kızlar birbirine girdi, o anlar kamerada | Video 07.10.2021 | 09:44

İstanbul’da arızalanarak yolda kalan İETT araçlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbulluların son günlerde sıklıkla karşılaştığı toplu ulaşım sorunu büyümeye devam ediyor. Özellikle İETT araçlarının sürekli arızalanması vatandaşları tedirgin ediyor.

Otobüs, metrobüs ve tramvay arızalarının İstanbulluların okullarına, işlerine gitmelerini engelliyor. Yolda kalan otobüsler İstanbulluların sık sık gördüğü bir manzaraya dönüştü. Her gün arızalanan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde arızalanan İETT aracı bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Alemdağ Sırapınar Cami ve Uçal Kağıt İlkokulu arasındaki yolda gerçekleşen arıza trafikte yoğunluğa sebep oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA