Video Yaşam İstanbul'da İETT otobüsünün görenleri şaşırtan sevimli yolcusu kamerada

İstanbul'da İETT otobüsünün görenleri şaşırtan sevimli yolcusu kamerada

İstanbul'da İETT otobüsünün görenleri şaşırtan sevimli yolcusu kamerada
02.06.2021 | 13:28

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İstanbul'da kadın yolcu İETT otobüsüne maymunuyla bindi. Tutacaklara asılıp camdan bakan sevimli maymun diğer yolcuların ilgisini çekti.

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Görüntüler, dün sabah İETT otobüsünde kaydedildi. Kadın bir yolcu Alibeyköy hattında çalışan otobüsüne maymunuyla bindi. Sevimli maymun otobüsün tutacaklarına asılıp camdan bakarken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Maymun yolculuk boyunca oyun oynadı. Maymun, otobüsteki diğer yolcuların da ilgisini çekti. Bir kişi cep telefonu kamerası ile maymunu kaydetti.

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