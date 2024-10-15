İstanbul'da kadın yolcuyu ısrarla taciz eden şüpheliye dayak kamerada!

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre durakta bekleyen bir kadını takip ederek sözlü tacizde bulunan ve arkasından aynı otobüse binen şüpheli, vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, alkollü olduğu iddia edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.