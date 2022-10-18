İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video

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Gaziosmanpaşa’da bir şahıs bina otoparkındaki park yeri tartışması yüzünden tartıştığı komşusunun aracını benzin döküp kundakladı. Olay anı kameralara yansırken, bina sakinlerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Kundakçı komşu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÖNCE CAMINI KIRDI SONRA BENZİN DÖKÜP YAKTI
Önce aracın kaput kısmına ardından da ön sol camını kırarak içeriye benzin döken şahıs, aracı benzin dökerek ateşe verdi. Araç yanmaya başlayınca da Şükrü isimli şahıs hızla binadan ayrıldı. Aracının yandığını gören sahibi İbrahim isimli şahıs ve bina sakinleri hızla otoparka indi. İbrahim aracındaki yangını elindeki suyla büyümeden söndürürken, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kundaklama ve söndürme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KUNDAKÇI KOMŞU GÖZALTINA ALINDI
Olayın şokunu atlatan adam ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı kundaklayan Şükrü isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsa ifadesi alındıktan sonra "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Şahsın otoparkta park tartışması yüzünden önce tartışıp sonra kavga ettiği adamın aracını yaktığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.