İstanbul’da pompalı dehşeti kamerada! Yanlış dükkana ateş açıp yoluna devam etti | Video
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Şişhane’de geldiği sokakta elindeki çantasını yere bırakan bir şahıs, vatandaşların gözü önünde bir dükkana pompalı tüfekle ateş açarak camı çerçeveyi indirdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan, yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi.
Beyoğlu Şişhane'de meydana gelen olayda iş yeri çalışanı Kerim Can B. (23), dükkanı başka bir arkadaşına bırakarak markete gitti. B. markete gittiği esnafa sokağa gelen kimliği belirsiz siyah giyimli şahıs, önce çantasını kaldırıma bıraktı ardından da vatandaşların gözü önünde pompalı tüfekle dükkana ateş açtı. Olay sonucunda şahsın ateş açtığı dükkanın camları paramparça oldu.
VATANDAŞLARLA GÖZÜ ÖNÜME DÜKKANA ATEŞ AÇIP YOLUNA DEVAM ETTİ
Çevrede bulunan vatandaşlar ise panikle sağa sola kaçıştı. Saldırgan ise kaldırıma bıraktığı çantayı aldıktan sonra rahat bir şekilde elini kolunu sallayıp yoluna devam etti. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
POLİSİN YAKALADIĞI ŞAHIS YANLIŞ DÜKKANA ATEŞ AÇMIŞ
İşyeri çalışanı Kerim Can B. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını söyledi. Saldırı sırasında işyeri çalışanı ve müşterilerin olmaması yaşanabilecek bir yaralanmayı önledi. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda kaçan saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde husumetlisi olan kişinin çalıştığı dükkan yerine yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi.
POMPALIYLA DÜKKANA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Beyoğlu'nda çalışanın markete gittiği sırada işyerinin pompalıyla kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın gelip çantasını bıraktıktan sonra elindeki pompalıyla ateş açtığı ve daha sonra da çantasını alarak yoluna devam ettiği görülüyor.