İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman metrosunda yangın! İlk görüntüler...

İstanbul Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.