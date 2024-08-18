İstanbul'da yol kesen magandalar gözaltına alındı

Devletin kurallarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan iki şehir magandası, kendilerine tepki gösteren sürücünün aracının önünü kesti ve araca saldırarak camını kırdı. İki şehir magandası da gözaltına alındı.