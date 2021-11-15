Video Yaşam İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı
İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı

15.11.2021 | 16:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM’de kaldı 03:07
İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı 15.11.2021 | 16:44
Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı 00:49
Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı 15.11.2021 | 16:43
Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama 01:51
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama 15.11.2021 | 15:58
Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü | Video 03:23
Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü | Video 15.11.2021 | 15:48
Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı 02:04
Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı 15.11.2021 | 16:06
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti 05:01
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti 15.11.2021 | 14:46
Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri... Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne? 02:58
Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri... Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne? 15.11.2021 | 15:12
Çekmeköy’de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı | Video 02:49
Çekmeköy’de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı | Video 15.11.2021 | 14:56
Zeytinburnu’nda kedilere ’çamaşır suyu veriyor’ kavgası | Video 05:59
Zeytinburnu'nda kedilere 'çamaşır suyu veriyor' kavgası | Video 15.11.2021 | 14:44
Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 01:04
Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 15.11.2021 | 14:20
Kastamonu’da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 02:05
Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 15.11.2021 | 14:21
Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 01:43
Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 15.11.2021 | 13:13
Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 02:32
Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 15.11.2021 | 13:41
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 01:07
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 15.11.2021 | 13:42
Kocaeli’de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 00:44
Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 15.11.2021 | 13:43
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 03:30
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 15.11.2021 | 13:43
Müge Anlı’da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 06:20
Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 15.11.2021 | 12:15
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 00:53
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 15.11.2021 | 11:53
Müge Anlı’da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime’nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 03:25
Müge Anlı'da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime'nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 15.11.2021 | 11:39
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 01:25
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 15.11.2021 | 11:34

İstanbul'dan Çorlu'ya gitmek üzere otogardan kalkan yolcu otobüsünün lastiği TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde yanmaya başladı. Paniği neden olan yangın kısa sürede otobüs çalışanları tarafından söndürülürken, araçtan tahliye edilen 1'i çocuk 21 yolcu yaklaşık 1.5 saat TEM'de kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00'da Çorlu'ya gitmek üzere otogardan kalkan Metro firmasının yolcu otobüsünün sol lastiğinden bir anda dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden yolcular, sürücüye söylemesiyle araç yol kenarına park edildi. 1'i çocuk toplam 21 yolcu panikle tahliye edilirken, yangın otobüs çalışanları tarafından söndürüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis herhangi bir kazanın olmaması için önlem alırken, sürücünün evrakları kontrol etti. İtfaiye ekipleri ise yangının tamamen sönüp sönmediğini kontrol etti. Otobüs lastiğinin yanması nedeniyle başka araçla seyahat etmek isteyen yolcular, yaklaşık bir buçuk saat TEM Otoyolu kenarında bekledi. Yolcular durama tepki gösterdi. Bir buçuk saat sonra firmanın başka otobüs göndermesiyle yolcular, beklediği noktandan alınarak yollarına devam etti.

Konu hakkında konuşan otobüsün ikinci Kaptanı Fahri Patlak, "Bir anda duman yaptı, duman yapınca durduk, su döktük. Yaralı falan yok. Çorlu'ya gideceğiz" dedi.

Yolculardan Yaşar Erdoğan ise, "Lastiklerinden duman gelince dışarı çıktık. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Zaten geç kalktı otobüs, başka yerden geliyordu. Durmadan geldi buraya. Kimseye bir şey olmadı, hala bekliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA