İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video
Ramazan ayının 27'nci gecesinde olduğu genel kabul görmüş olan ve Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nde İstanbul’daki camiler doldu taştı. Camilere akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.
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