İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 11:32 Ramazan ayının 27'nci gecesinde olduğu genel kabul görmüş olan ve Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nde İstanbul’daki camiler doldu taştı. Camilere akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde İstanbullu vatandaşlar camileri doldurarak, mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı. 7'den 70'e vatandaşların doldurduğu Sultanahmet ve Yeni Camii'de dualar edildi. Yatsı namazının ardından teravih namazının kılındığı anlarda ise FPV drone pilotu Mustafa Karahan tarafından vatandaşlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, camilerin dolup taştığı, bazı camilerde yer bulamayan cemaatin avluda saf tuttuğu görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini de dinleyen vatandaşlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.