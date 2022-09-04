Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:46
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu | Video 04.09.2022 | 09:48
00:13
İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video 04.09.2022 | 09:39
00:56
HES barajında erkek cesedi bulundu | Video 04.09.2022 | 08:44
04:01
01:00
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 04.09.2022 | 00:09
01:19
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde | Video 03.09.2022 | 18:43
03:24
Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu | Video 03.09.2022 | 18:04
03:02
00:38
Domaniç’te trafik kazası: 2'si çocuk, 6 yaralı | Video 03.09.2022 | 15:06
00:29
04:27
Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı | Video 03.09.2022 | 12:47
00:31
Saksılara ekilmiş halde buldular… Yakalandı ve tutuklandı | Video 03.09.2022 | 14:03
00:18
Çıkan yangında bitişik iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi | Video 03.09.2022 | 14:12
00:35
00:47
01:57
13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 12:30
00:10
Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı | Video 03.09.2022 | 11:39
00:54
Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video 03.09.2022 | 11:21
01:48
Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı | Video 03.09.2022 | 11:25
Dünyanın en büyük balıklarını yakalıyorlar. Balık değil canavar gibiler. Üstelik bu av sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, yıl içerisinde sadece ve sadece 1 kez yakalanabiliyor.