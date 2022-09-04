İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video

Dünyanın en büyük balıklarını yakalıyorlar. Balık değil canavar gibiler. Üstelik bu av sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, yıl içerisinde sadece ve sadece 1 kez yakalanabiliyor.