İşte Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü | VİDEO
Kahramanmaraş merkezli depremin güvenlik kameralarına yansıyan yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde asfalt zemin çok şiddetli bir şekilde sallanıyor.
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