İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların ankesörlü sabit hatlardan iletişim kurduğu ve haklarında beyanlar bulunan, aralarında 14'ü muvazzaf 46 askerin de bulunduğu 111 şüpheliden 76'sı yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli olarak 21 ilde gerçekleşen operasyonda, aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 14'ü muvazzaf, 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci ile toplam 111 şüpheliden, aralarında 6 albay, 1 binbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen rütbesinde askerlerin de bulunduğu 76 kişi yakalandı.Şüphelilerle ilgili, mahrem imamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaptığı, düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları, ayrıca haklarında beyan olduğu bildirildi. Operasyona ilişkin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.