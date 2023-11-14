Video Yaşam İzmir'de 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı | Video
İzmir'de 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı | Video

İzmir'de 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı | Video

14.11.2023 | 11:09

İZMİR'de polis operasyonlarında, 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, 17 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten ve satan kişilere yönelik 1-10 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerde, içki yapımında kullanılan mürekkep sökücü ve genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı adı altında satışa sunulan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere bile sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 40 ton sahte etil alkol, 57 bin etiket ve 2 dolum makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ele geçirilen etil alkolden 120 bin şişe sahte içki imal edildiği ve 10 milyon lira kamu zararının engellendiği bildirildi.
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