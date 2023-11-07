İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu | Video
İzmir’in Çeşme ilçesinde, denize giren ve 3 gündür haber alınamadığı için arama kurtarma çalışması yürütülen Barış Özel, Karaada açıklarında ölü bulundu.
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