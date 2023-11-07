Video Yaşam İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu | Video
İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu | Video

İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu | Video

07.11.2023 | 14:22

İzmir’in Çeşme ilçesinde, denize giren ve 3 gündür haber alınamadığı için arama kurtarma çalışması yürütülen Barış Özel, Karaada açıklarında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Çeşme'deki Boyalık Plajı'ndan 3 gün önce denize giren Barış Özel'den (45) yakınları haber alamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlar ve dalgıç adamlar ile arama çalışmalarına katılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı helikopterde havadan arama-kurtarma çalışması yürüttü. 3 gündür kayıp olan adamın, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaada açıklarında ölü bulunduğu öğrenildi.

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